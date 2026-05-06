غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، صباح اليوم الأربعاء، مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل، على ملعب 5 يوليو 1962، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

ويترأس بعثة الفريق المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وضمت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد السيد – يوسف وائل "فرنسي" – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

ويأمل الجهاز الفني في الظهور بشكل قوي خلال لقاء الذهاب، بما يعزز من فرص الفريق في حصد اللقب القاري خلال مباراة العودة في القاهرة.