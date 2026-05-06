"إحنا غلابة".. تعليق مثير للجدل من عمرو أديب على فوز الزمالك

كتب : محمد الميموني

12:23 ص 06/05/2026 تعديل في 12:25 ص
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
    الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    لافتة جماهير الزمالك
    مباراة الزمالك وسموحة
    مباراة الزمالك وسموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة
    جماهير الزمالك من مباراة سموحة

علق الإعلامي عمرو أديب، علي فوز نادي الزمالك على نظيره سموحة مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة من المرحلة النهائية من الدوري المصري.

ونشر عمرو أديب عبر حسابه الرسمي على موقع " أكس":" احنا غلابه وبنلعب فى ظروف صعبه و معندناش فلوس ولا رعاة اغنيا".

وأكد أديب، أن احنا عندنا جمهور مخلص ولاعبيه مموته نفسها علشان الفانله البيضه الطيبه.

وأضاف أديب: "يارب نقطه واحده يارب علشان سعادة نص البلد او ربع البلد أو اي تقسيمه"

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة.

