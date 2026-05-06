أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة تنفيذ القوافل الطبية المجانية متعددة التخصصات بمركزي الغنايم والقوصية، ضمن جهود الدولة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية والوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

تنسيق مشترك لتحقيق أفضل خدمة

وأوضح المحافظ أن تنظيم هذه القوافل يتم بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة بنك الشفاء المصري، مؤكدًا نجاح القافلة خلال يومين بمركز الغنايم في توقيع الكشف الطبي على 1964 مواطنًا وسط إقبال واسع.

نتائج اليوم الثاني من القافلة

وأشار إلى أن اليوم الثاني، الذي شمل تخصصات الباطنة والعظام والجلدية والأطفال والأنف والأذن والحنجرة، شهد فحص 1195 حالة، مع تحويل 64 حالة إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات وإجراء العمليات اللازمة.

خدمات اليوم الأول لطب العيون

وفي اليوم الأول، المخصص لطب وجراحة العيون، تم توقيع الكشف على 769 حالة، مع تحويل 85 حالة لإجراء تدخلات جراحية، بالإضافة إلى حصر 370 حالة تحتاج إلى نظارات طبية.

استمرار العمل وفق الجدول الزمني

وأكد محافظ أسيوط استمرار القوافل الطبية وفق الجدول المحدد، حيث تنتقل إلى مركز القوصية يومي 6 و7 مايو، مع العمل على تذليل أي عقبات لضمان تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

خدمات متكاملة لتخفيف الأعباء

وأضاف أن القوافل تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة تشمل الكشف والعلاج المجاني، إلى جانب إجراء العمليات للحالات المستحقة داخل نطاقهم الجغرافي، بما يسهم في تقليل الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

دعم لوجستي وتنسيق شامل

وشدد المحافظ على تقديم الدعم اللوجستي الكامل والتيسيرات اللازمة لإنجاح القوافل، مع تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان وصول الخدمات الطبية إلى أكبر عدد من المستفيدين، في إطار بناء منظومة صحية أكثر كفاءة وعدالة.