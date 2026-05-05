يستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري لموسم 2025/26.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، ويأمل في تقليص الفارق مع المتصدرين الزمالك وبيراميدز، على الترتيب، برصيد 50 نقطة لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق إنبي المركز السادس برصيد 36 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

ومن المقرر انطلاق مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري، في تمام الساعة 8 مساء على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر قناة أون سبورت.

ويغيب عن الأهلي كل من، محمود حسن تريزيجيه الذي يعاني من إصابة بجرح قطعي في الركبة، إضافة إلى عمرو الجزار، أحمد عيد، محمد سيحا ويلسين كامويش لأسباب فنية، فيما يغيب يوسف بلعمري وكريم فؤاد للإصابة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: هادي رياض، ياسين مرعي، محمد هاني ، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية ، محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ، أشرف بن شرقي

توقعات مباراة الأهلي وإنبي

وكشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، عن توقعاتها بشأن نتيجة مباراة الأهلي وإنبي، اليوم، في الدوري المصري.

وأكدت "عبير"، أن فرص الأهلي قد تكون أفضل في مباراة اليوم، متوقعة أن يكون الانتصار حليف القلعة الحمراء على حساب الفريق البترولي، إنبي.

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن النادي الأهلي يمتلك الحظ الأكبر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام إنبي.