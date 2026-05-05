ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نظيره إنبي، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وإنبي اليوم بالدوري المصري

ومن المقرر إقامة مباراة المارد الأحمر أمام إنبي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ويسعى النادي الأهلي في مباراة اليوم، لكسر عقدة الأحمر مع الفريق البترولي والذي يعاني منها الأهلي منذ أكثر من عامين.

نتائج أخر 6 مواجهات للأهلي أمام إنبي

ولم يتمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على إنبي، في أخر 6 مباريات بمختلف البطولات، حيث حسم التعادل مواجهات الفريقين معا في 4 مباريات من آخر 6 لقاءات، فيما تلقى الفريق الهزيمة في مباراتين.

ويعود تاريخ أخر فوز حققه المارد الأحمر على حساب نظيره إنبي، إلى 4 أكتوبر 2023، حينما حقق الأهلي الفوز على إنبي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في نصف نهائي كأس مصر، أي منذ قرابة 3 سنوات وبشكل خاص منذ 944 يوما.

ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري خلال الموسم الحالي 2025-2026

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة جمعهم من 24 مباراة بالمسابقة.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق إنبي المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 36 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالمسابقة.

أقرأ أيضًا:

خاص.. منتخب مصر يستخرج تأشيرة ظهير طلائع الجيش استعدادًا للمونديال

سجل وصنع.. ماذا قدم محمود كهربا في مبارياته السابقة أمام الأهلي؟