أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور مضيق هرمز بنجاح، في خطوة تؤكد استمرار حركة الملاحة عبر هذا الممر البحري الحيوي.

وأوضحت القيادة أن مدمرات صواريخ موجهة تابعة لها انتشرت في منطقة الخليج بعد عبورها المضيق، وذلك في إطار دعم ما وصفته بعملية الحرية.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant… pic.twitter.com/SVDxDhK72I — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

وأكدت أن القوات الأمريكية تشارك بشكل فعال في الجهود الرامية إلى استئناف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، بما يضمن استمرار عبور السفن عبر هذا الممر الحيوي.