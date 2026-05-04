إعلان

القيادة الأمريكية: عبور سفينتين أمريكيتين هرمز بنجاح

كتب : وكالات

04:39 م 04/05/2026

القيادة المركزية الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي تمكنتا من عبور مضيق هرمز بنجاح، في خطوة تؤكد استمرار حركة الملاحة عبر هذا الممر البحري الحيوي.

وأوضحت القيادة أن مدمرات صواريخ موجهة تابعة لها انتشرت في منطقة الخليج بعد عبورها المضيق، وذلك في إطار دعم ما وصفته بعملية الحرية.

وأكدت أن القوات الأمريكية تشارك بشكل فعال في الجهود الرامية إلى استئناف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، بما يضمن استمرار عبور السفن عبر هذا الممر الحيوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القيادة المركزية الأمريكية العلم الأمريكي مضيق هرمز حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بتُهمة "الاختطاف".. إيطاليا تفتح تحقيقًا ضد إسرائيل في واقعة أسطول الصمود
شئون عربية و دولية

بتُهمة "الاختطاف".. إيطاليا تفتح تحقيقًا ضد إسرائيل في واقعة أسطول الصمود
تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
زووم

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: "مش بتليفون رئيس إنبي ولا سموحة"
رياضة محلية

الغندور يثير الجدل برسالة غامضة: "مش بتليفون رئيس إنبي ولا سموحة"
ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟
زووم

ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟

هل الحليب ضار؟.. إليك فوائده ومخاطر الإفراط في تناوله
نصائح طبية

هل الحليب ضار؟.. إليك فوائده ومخاطر الإفراط في تناوله

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟