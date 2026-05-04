أكد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده تمارس سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشددا على أن إيران لا تسيطر على هذا الممر البحري الحيوي، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة فوكس نيوز.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل على فتح المضيق وتفرض سيطرتها عليه بشكل مطلق، نافيا ما يتردد بشأن تحكم الإيرانيين بحركة الملاحة فيه.

وأشار إلى أن سوق النفط ستشهد توفر إمدادات جيدة للغاية، في ظل هذه الإجراءات، معربا عن توقعه باستقرار الإمدادات رغم التوترات.

كما دعا الوزير الصين إلى الانضمام إلى الجهود الأمريكية الرامية إلى فتح مضيق هرمز وضمان استمرار حركة الملاحة فيه.