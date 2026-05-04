إعلان

وزير الخزانة الأمريكي: نسيطر على مضيق هرمز والإيرانيون لا يتحكمون به

كتب : وكالات

04:27 م 04/05/2026

مضيق هرمز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الخزانة الأمريكي أن بلاده تمارس سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشددا على أن إيران لا تسيطر على هذا الممر البحري الحيوي، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة فوكس نيوز.

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل على فتح المضيق وتفرض سيطرتها عليه بشكل مطلق، نافيا ما يتردد بشأن تحكم الإيرانيين بحركة الملاحة فيه.

وأشار إلى أن سوق النفط ستشهد توفر إمدادات جيدة للغاية، في ظل هذه الإجراءات، معربا عن توقعه باستقرار الإمدادات رغم التوترات.

كما دعا الوزير الصين إلى الانضمام إلى الجهود الأمريكية الرامية إلى فتح مضيق هرمز وضمان استمرار حركة الملاحة فيه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز إيران حرب إيران وزير الخزانة الأمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
رياضة محلية

الخطوط الـ3.. مصراوي يكشف تعديلات في تشكيل الزمالك أمام سموحة
انخفاض الأوفر برايس على السيارات.. هل بدأت موجة تصحيح؟
أخبار السيارات

انخفاض الأوفر برايس على السيارات.. هل بدأت موجة تصحيح؟
دفاع سارة خليفة يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
حوادث وقضايا

دفاع سارة خليفة يدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 7 بنوك مع ختام تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 7 بنوك مع ختام تعاملات اليوم
ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟
زووم

ماذا قال هاني شاكر عن موقفه من الأعمال الفنية التي تقدم للأطفال؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تفاصيل صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر.. الموعد والمكان
حصة في الأرض وأسانسير.. الشكل الجديد لشقق سكن لكل المصريين
قانون الأسرة للمسيحيين.. ننشر النص الكامل وأبرز الضوابط
مفاجآت قضية "هابي لاند".. ماذا حدث داخل مكتب المدير؟