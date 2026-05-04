أكد باسم مرسي نجم الكرة المصرية، ثقته في قدرة نادي الزمالك على التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تصريحات مثيرة من باسم مرسي عن الدوري ومستوي الزمالك

وقال مرسي في تصريحات تلفزيونية إن لاعبي الزمالك قدموا موسماً مميزاً وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية.

وأضاف مرسي:"الدوري في ميت عقبة، واللاعبين سواء فازوا بالبطولة أو لا فقد فرضوا على الجميع احترامهم".

وتابع أن الفريق الأبيض خالف التوقعات التي كانت تشير إلى تراجعه في جدول الترتيب، قائلاً:"الجميع توقع أن الزمالك سينهي الموسم في المركز الخامس أو السادس لكن اللاعبين قدموا أداءً جيداً ولم يكونوا تحت ضغط ومصيرهم بأيديهم على عكس الأهلي وبيراميدز".

وعن ردود الفعل بعد مباريات القمة، أكد أن التركيز كان دائماً على جمهور الزمالك الذي وصفه بأنه السند الحقيقي للفريق وهو الأقوى في الوطن العربي، مشدداً على أن جماهير النادي تتعامل مع اللاعبين بشكل مختلف ولا تعتمد على الأداء بالقطعة .

وفي سياق آخر، حمل باسم مرسي المدير الفني معتمد جمال مسؤولية خسارة الزمالك أمام الأهلي في الدوري المصري، مؤكداً أن الإعداد للمباراة لم يكن بالشكل المطلوب.

وأوضح أن معتمد جمال وإبراهيم صلاح قدما موسماً جيداً بشكل عام، إلا أن الأهلي تعامل مع اللقاء بحذر واحترام أكبر للزمالك.

وأكمل نجم الأبيض السابق أن بعض اللاعبين لم يظهروا بمستواهم المعتاد خلال المباراة مثل ناصر منسي رغم تقديمه موسماً مميزاً، بينما أشاد بإمكانيات حسام عبد المجيد.

واختتم مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز الفني يتحمل مسؤولية الخسارة في القمة بسبب سوء التحضير للمباراة.

