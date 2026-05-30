دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

1 1
19:00

أرسنال

إسكتلندا

4 1
15:00

كوراساو

الدوري المغربي

الفتح الرباطي

1 0
22:00

الجيش الملكي

بمشاركة صلاح.. منتخب مصر يخوض مرانه الأخير في القاهرة قبل السفر لأمريكا

كتب : رمضان حسن

10:12 م 30/05/2026
    محمد صلاح
    ماجد المصري ومحمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الأخير مساء اليوم بالقاهرة قبل السفر إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتقام منافسات كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلي 19 يوليو بمشاركة 48 منتخب ، ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم السبت مطار القاهرة متجهة إلى أمريكا على متن طائرة خاصة للمشاركة في كأس العالم.

وشهد مران المنتخب، مشاركة النجم محمد صلاح رفقة زملائه استعدادًا لخوض منافسات المونديال وودية البرازيل التي تقام يوم السادس من يونيو المقبل.

منتخب مصر كاس العالم مونديال 2026

بحثًا عن المشاهدات والأرباح.. ضبط فنانة استعراضية في شرم الشيخ
إبراهيم عيسى ينتقد تصريحات حسام حسن بشأن قائمة المنتخب.. ماذا قال؟
بعد حادثة دير المحرق.. كيف تنجو من تسرب الغاز؟
ناتالي جريس تتحدث عن تجربتها مع فيلم The Mummy وتصفها بـ الحلم
"يتخطى لاعب المغرب".. رقم تاريخي ينتظر حمزة عبد الكريم في كأس العالم 2026
