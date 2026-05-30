محمود علاء : لم أحسم موقفي من التجديد لنادي الاتحاد

تريزيجيه: منتخب مصر لن يكرر في مونديال 2026 ما حدث في روسيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم مرانه الأخير مساء اليوم بالقاهرة قبل السفر إلى أمريكا لخوض منافسات كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتقام منافسات كأس العالم في الفترة من 11 يونيو إلي 19 يوليو بمشاركة 48 منتخب ، ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا ونيوزلندا وإيران.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني مساء اليوم السبت مطار القاهرة متجهة إلى أمريكا على متن طائرة خاصة للمشاركة في كأس العالم.

وشهد مران المنتخب، مشاركة النجم محمد صلاح رفقة زملائه استعدادًا لخوض منافسات المونديال وودية البرازيل التي تقام يوم السادس من يونيو المقبل.