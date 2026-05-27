إعلان

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

12:48 م 27/05/2026

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار السلع الأساسية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27-5-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.85 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 63.53 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.14 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 98.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.07 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.56 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 68.83 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.26 جنيه.

لتر زيت الذرة: 117 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 438.56 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 105.33 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.44 جنيه.

كيلو الفول السائب: 53.69 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 143.31 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.82 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.6 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 108.85 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الزيت أسعار الدقيق أسعار الأرز

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بأصوات منير وأحلام والجسمي.. كيف أحيا نجوم الغناء تكبيرات عيد الأضحى؟
زووم

بأصوات منير وأحلام والجسمي.. كيف أحيا نجوم الغناء تكبيرات عيد الأضحى؟
أول 3 أيام في يونيو مليئة بالمفاجآت السعيدة لـ 4 أبراج فلكية
علاقات

أول 3 أيام في يونيو مليئة بالمفاجآت السعيدة لـ 4 أبراج فلكية
جناية بطعم الشوكولاتة.. كيف قادت دعابة "تورتة الحشيش" موظفا بفندق وسائحة
حوادث وقضايا

جناية بطعم الشوكولاتة.. كيف قادت دعابة "تورتة الحشيش" موظفا بفندق وسائحة
الجيزة: غلق كوبري أكتوبر بالاتجاهين لتنفيذ أعمال تطوير - تعرف على المسارات
أخبار مصر

الجيزة: غلق كوبري أكتوبر بالاتجاهين لتنفيذ أعمال تطوير - تعرف على المسارات
5 طرق صحية ولذيذة لطهي الكبدة.. أخصائي تغذية يكشف الأفضل للجسم
نصائح طبية

5 طرق صحية ولذيذة لطهي الكبدة.. أخصائي تغذية يكشف الأفضل للجسم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض مع بداية تعاملات أول أيام عيد الأضحى
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة