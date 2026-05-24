ما هو منصب طارق حامد الجديد في الزمالك بعد موافقة جون إدوارد؟

مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم

يرفض النادي الأهلي، فكرة رحيل المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر في الأهلي لـ مصراوي: تم إخطار بن شرقي بأن النادي لا يريد رحيله ويتمسك باستمراره مع الفريق في الموسم القادم للحاجة إلى خدماته.

وكشف: وصل عرض سعودي لأشرف بن شرقي لم تتم مناقشته في ظل الرغبة في استمرار اللاعب الذي تألق في مباريات الأهلي الأخيرة وكان واحدًا من العناصر التي ساعدت الفريق في تحقيق عدة انتصارات بعيدًا عن عدم التتويج ببطولة الدوري.

وأوضح، أن مسئولو الأهلي علي قناعة تامة أن ييس توروب مدرب الفريق هو المسئول الأول عن ظهور اللاعب بمستوي باهت طوال الموسم لإشراكه في غير مركزه وجلوسه علي الدكة في مباريات كثيرة دون سبب أو مبرر واضح.

اقرأ أيضا :

كيف يخطط الأهلي لمستقبل زيزو ؟ مفاجأة غير متوقعة !