قرار نهائي.. مصدر يكشف مصير حسام عبد المجيد مع الزمالك

كتب : محمد خيري

03:43 م 24/05/2026

حسام عبد المجيد

يترقب حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، المرحلة المقبلة قبل حسم موقفه النهائي بشأن مستقبله، في ظل تركيزه الكامل على المشاركة المرتقبة مع منتخب مصر لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026.

ويعيش اللاعب حالة من التركيز الشديد خلال الفترة الحالية، بعدما فرض نفسه كأحد الركائز الأساسية في تشكيل الزمالك، ونجح في تقديم مستويات مميزة لفتت أنظار عدد من الأندية الخارجية الراغبة في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

تأجيل الحسم إلى ما بعد المونديال

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن حسام عبد المجيد اتخذ قرارًا نهائيًا بتأجيل أي مناقشات تتعلق بمستقبله سواء بشأن الاحتراف الخارجي أو ملف التجديد، إلى ما بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

ويرى مدافع الزمالك أن الظهور في بطولة بحجم كأس العالم يمثل فرصة استثنائية لتسويق إمكانياته الفنية أمام أندية أوروبية، خاصة في ظل متابعة كشافي الأندية الكبرى لمباريات البطولة العالمية.

جلسة مرتقبة مع إدارة الزمالك

ومن المنتظر أن تشهد الفترة التي تلي كأس العالم جلسة بين اللاعب وإدارة الزمالك لمناقشة مستقبله بشكل نهائي، في ظل تمسك النادي بالحفاظ على العناصر الأساسية داخل الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وتأمل إدارة الزمالك في استمرار حسام عبد المجيد ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه في الخط الخلفي، بينما يفضل اللاعب تأجيل اتخاذ أي قرار مصيري حتى تتضح الصورة بالكامل عقب انتهاء مشاركته الدولية المرتقبة.

الأمير أباظة يكشف لـ"مصراوي" حقيقة الانشقاق ومصير مهرجان الإسكندرية بعد
