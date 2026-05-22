أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في نبأ عاجل لها، عن استشهاد 4 مسعفين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء غارة جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بشكل مباشر مركزا للإسعاف في بلدة حناويه الواقعة جنوبي لبنان.

الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية في لبنان

أوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن هذا الهجوم يُمثّل "حلقة جديدة" من سلسلة الاستهدافات الممنهجة التي تطال الطواقم الطبية والفرق الإغاثية التي تعمل على إنقاذ الأرواح وإجلاء الجرحى من مناطق القصف المستمر على القرى والبلدات الجنوبية.

وزارة الصحة اللبنانية تصف الاستهداف بـ"الجريمة" وتتوعد بعدم الصمت

وفي رد فعل رسمي غاضب أكدت وزارة الصحة اللبنانية في بيانها، أن استهداف الطواقم الإسعافية يُعد "جريمة حرب" مكتملة الأركان تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية التي تضمن حماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي.

وشددت الوزارة، على عزمها وتصميمها الكاملين على عدم الصمت أو التهاون إزاء هذه الاعتداءات المتكررة، مشيرة إلى أنها ستقوم برصد وتوثيق هذه الانتهاكات لعرضها أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

خروقات مستمرة لاتفاق التهدئة وحرب استنزاف متواصلة على الجبهة اللبنانية

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الذي بدأ تطبيقه ومدد لمرات عدة، حيث يواصل جيش الاحتلال شن هجمات وغارات مكثفة على الأراضي اللبنانية وخصوصا في البلدات الجنوبية مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي المقابل، يواصل حزب الله اللبناني، تنفيذ عمليات نوعية واستهداف الآليات والمواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الخط الحدودي، مؤكدا استمرار التصدي للاعتدءات الإسرائيلية.