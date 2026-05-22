إعلام عبري: تقديرات إسرائيلية تتحدث عن إطالة إيران للمفاوضات

كتب : وكالات

10:58 ص 22/05/2026

إيران وإسرائيل وأمريكا

أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر ومسؤولين إسرائيليين بوجود تقديرات تشير إلى أن إيران لا تتجه نحو خيار الحرب، لكنها في الوقت نفسه لا تُظهر استعجالًا للوصول إلى اتفاق، في ظل استمرار محاولاتها لإطالة مسار التفاوض وكسب مزيد من الوقت.

وذكرت المصادر أن الجانب الإسرائيلي يرصد مؤشرات على وجود درجة من المرونة لدى إيران، إلا أن هذه المرونة لا تشمل القضايا التي تُعد أساسية وجوهرية في مسار التفاوض.

وأضافت أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى تزايد القناعة بأن ترمب يتجه إلى استنفاد جميع الخيارات المتاحة على المسار الدبلوماسي مع إيران، في محاولة للوصول إلى اتفاق.

ترامب إسرائيل إيران

ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي ستنقله إلى ميادين الشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

