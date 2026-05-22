أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر ومسؤولين إسرائيليين بوجود تقديرات تشير إلى أن إيران لا تتجه نحو خيار الحرب، لكنها في الوقت نفسه لا تُظهر استعجالًا للوصول إلى اتفاق، في ظل استمرار محاولاتها لإطالة مسار التفاوض وكسب مزيد من الوقت.

وذكرت المصادر أن الجانب الإسرائيلي يرصد مؤشرات على وجود درجة من المرونة لدى إيران، إلا أن هذه المرونة لا تشمل القضايا التي تُعد أساسية وجوهرية في مسار التفاوض.

وأضافت أن التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى تزايد القناعة بأن ترمب يتجه إلى استنفاد جميع الخيارات المتاحة على المسار الدبلوماسي مع إيران، في محاولة للوصول إلى اتفاق.