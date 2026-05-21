قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا أجرت مباحثات مع بريطانيا، إذ أرسلت إشارات حول القضية "الحساسة" المتعلقة بفرض العقوبات على روسيا على أمل مناقشة الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقا.

قال الرئيس الأوكراني: "هذه القضية حساسة للغاية دائما ونقلنا إشاراتنا بشأن هذه المسألة إلى لندن نتوقع أن تجري مناقشة كل شيء هذا الأسبوع على المستوى الثنائي".

ولم يشر زيلينسكي مباشرة إلى قرار بريطانيا مواصلة السماح باستيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر من الخام الروسي في دول ثالثة، لكنه قال: إن العقوبات التي يفرضها الحلفاء هي الوسيلة الأكثر فعالية للتأثير على روسيا.

قال زيلينسكي لاحقا على منصة إكس، إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إذ شكره على الدعم المقدم لأوكرانيا.

وأضاف أن الجانبين ينسقان المواقف الدبلوماسية ويعملان على إحياء الدبلوماسية الجادة.

وقال مكتب ستارمر، إن رئيس الوزراء أكد مجددا دعم بريطانيا لأوكرانيا.

وكرر الزعيمان التأكيد على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا، ورحبا بقوة العلاقة بين بريطانيا وأوكرانيا، وفقا للعربية.