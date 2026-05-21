أول تعليق من محمد عواد على اتهامات التخاذل في ركلة جزاء أحمد بلحاج

كتب : محمد عبد الهادي

12:57 ص 21/05/2026
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (17)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (19)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (15)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (11)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (12)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (9)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (14)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (18)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (10)
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 10_10_10
    تتويج الزمالك بالدوري المصري_12_12
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 1_1_1
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 9_9_9
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 11_11_11
    تتويج الزمالك بالدوري المصري 8_8_8

علق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على الاتهامات التي طالت أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا، بشأن التخاذل في تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها خلال مواجهة الفريقين.

وشهدت المباراة تصدي عواد لركلة جزاء سددها أحمد بلحاج، قبل أن تتداول جماهير مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب أثناء النظر إلى الزاوية التي سدد بها الكرة، ما أثار حالة من الجدل حول وجود اتفاق مسبق، وهي الاتهامات التي تم تداولها بشكل واسع عقب اللقاء.

وقال عواد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إم بي سي مصر، إن التركيز مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجعل أي لاعب غير قادر على العمل أو اللعب بشكل طبيعي، مؤكدًا أن من يريد النجاح يجب ألا ينشغل بتلك الأمور.

وأضاف حارس الزمالك أن التشكيك أصبح يلاحق أي إنجاز يتم تحقيقه، مشيرًا إلى أنه تعرض سابقًا لاتهامات مماثلة خلال مباراة بيراميدز، عندما ادعى البعض وجود تواطؤ منه في نتيجة اللقاء، وهو ما نفاه بشكل قاطع.

وأكد عواد أن ركلات الجزاء تعتمد على التوفيق وعدم التوفيق، مشددًا على عدم وجود أي اتفاقات كما تردد خلال الساعات الماضية.

البابا تواضروس الثاني يترأس اجتماع اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس بالقاهرة
"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
"مستعدون للتحرك عسكريًا".. ترامب يحذّر إيران ويؤكد رغبته في حقن الدماء
الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة
