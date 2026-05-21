أول تعليق من محمد عواد على اتهامات التخاذل في ركلة جزاء أحمد بلحاج

علق محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، على الاتهامات التي طالت أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا، بشأن التخاذل في تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها خلال مواجهة الفريقين.

وشهدت المباراة تصدي عواد لركلة جزاء سددها أحمد بلحاج، قبل أن تتداول جماهير مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب أثناء النظر إلى الزاوية التي سدد بها الكرة، ما أثار حالة من الجدل حول وجود اتفاق مسبق، وهي الاتهامات التي تم تداولها بشكل واسع عقب اللقاء.

وقال عواد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إم بي سي مصر، إن التركيز مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يجعل أي لاعب غير قادر على العمل أو اللعب بشكل طبيعي، مؤكدًا أن من يريد النجاح يجب ألا ينشغل بتلك الأمور.

وأضاف حارس الزمالك أن التشكيك أصبح يلاحق أي إنجاز يتم تحقيقه، مشيرًا إلى أنه تعرض سابقًا لاتهامات مماثلة خلال مباراة بيراميدز، عندما ادعى البعض وجود تواطؤ منه في نتيجة اللقاء، وهو ما نفاه بشكل قاطع.

وأكد عواد أن ركلات الجزاء تعتمد على التوفيق وعدم التوفيق، مشددًا على عدم وجود أي اتفاقات كما تردد خلال الساعات الماضية.

اقرأ أيضًا:

"مكان التسديد".. فيديو مثير للجدل لـ بلحاج في مباراة الزمالك.. ماذا حدث؟



بعد تتويج الزمالك.. كم تصل المكافئة المالية لبطل الدوري المصري؟



