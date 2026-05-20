مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

1 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

الزمالك يصل ستاد القاهرة استعداداً لحسم الدوري أمام سيراميكا كليوباترا

كتب : نهي خورشيد

06:53 م 20/05/2026 تعديل في 07:30 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تحطم حافلة سموحة قبل نهائي الكأس أمام الزمالك
  • عرض 4 صورة
    حافلة خاصة بالزمالك
  • عرض 4 صورة
    حافلة نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحرص لاعبي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على معاينة أرضية الملعب فور الوصول، قبل انطلاق عمليات الإحماء الخاصة بالمباراة المنتظرة.

جلسة أخيرة لـ معتمد جمال قبل لقاء حسم الدوري المصري

وكان معتمد جمال عقد جلسة فنية مع اللاعبين في مقر إقامة الفريق، استعرض خلالها الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة، كما وجه التعليمات الأخيرة قبل التوجه إلى ملعب اللقاء.

موعد مباراة الحسم بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأبيض اللقاء متصدراً جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

إقرأ أيضاً:

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)

بالقوة الضاربة.. يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بجولة الحسم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حافلة نادي الزمالك الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هددها ببندقية خرطوش".. الداخلية تضبط طليق سيدة في المنوفية
حوادث وقضايا

"هددها ببندقية خرطوش".. الداخلية تضبط طليق سيدة في المنوفية
تحرك عاجل من محافظ الشرقية بسبب الكلاب الضالة
أخبار المحافظات

تحرك عاجل من محافظ الشرقية بسبب الكلاب الضالة

تستقبله دور العرض يوم 17 يونيو.. طرح البرومو الرسمي لـ فيلم القصص
سينما

تستقبله دور العرض يوم 17 يونيو.. طرح البرومو الرسمي لـ فيلم القصص
تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة
زووم

تركي آل الشيخ يلتقي محمد رمضان ومراد والصباح ويعد الجمهور بمفاجأة
ترتيب الدوري المصري2025 -2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الحسم
رياضة محلية

ترتيب الدوري المصري2025 -2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الحسم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (1-1)