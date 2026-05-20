على طريقة القمة.. تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء حسم

وصلت قبل قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وحرص لاعبي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني على معاينة أرضية الملعب فور الوصول، قبل انطلاق عمليات الإحماء الخاصة بالمباراة المنتظرة.

جلسة أخيرة لـ معتمد جمال قبل لقاء حسم الدوري المصري

وكان معتمد جمال عقد جلسة فنية مع اللاعبين في مقر إقامة الفريق، استعرض خلالها الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة، كما وجه التعليمات الأخيرة قبل التوجه إلى ملعب اللقاء.

موعد مباراة الحسم بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستضيف الأبيض نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الأبيض اللقاء متصدراً جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

إقرأ أيضاً:

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)





بالقوة الضاربة.. يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة بجولة الحسم



