الدوري المصري

بيراميدز

1 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

بلال علام الأبرز.. تعرف على معلقي مباريات جولة الحسم الليلة

كتب : محمد الميموني

07:01 م 20/05/2026
    بيراميدز
    الاهلي 1

تتجة الأنظار عند الثامنة مساءً لمشاهدة مباريات اليوم في جولة الحسم بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

و تترقب جماهير الكرة المصرية معلقي مباريات اليوم فى المواجهات الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز.

ويدخل فريق الزمالك المباراة متصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 53 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

معلقي مباريات اليوم في الدوري المصري


الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ( بلال علام )


بيراميدز أمام سموحة (مؤمن حسن )


الأهلي أمام المصري البورسعيدي ( أيمن الكاشف)

ترتيب فرق الحسم في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 51 نقطة ثم يحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات حسم لقب الدوري المصري لموسم 2025/26

"حلم اللقب".. توافد كبير من جماهير الأهلي على ستاد برج العرب لدعم الفريق أمام المصري

الزمالك بيراميدز الأهلي

تحرك عاجل من محافظ الشرقية بسبب الكلاب الضالة
تحرك عاجل من محافظ الشرقية بسبب الكلاب الضالة

على طريقة القمة.. تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء حسم
على طريقة القمة.. تيفو جماهير الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في لقاء حسم
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تنكيل بن غفير بنشطاء أسطول الصمود
إيطاليا تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تنكيل بن غفير بنشطاء أسطول الصمود
النفط يتراجع 6%.. وهبوط حاد في مخزونات الخام والبنزين بأميركا
النفط يتراجع 6%.. وهبوط حاد في مخزونات الخام والبنزين بأميركا
ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك
ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (1-1)