الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

لحماية المجتمع.. الشباب والرياضة تلاحق المراهنات بقرارات صارمة

كتب : محمد خيري

02:59 م 20/05/2026
    تطبيقات المراهنات
    حقيقة فيديو متداول لمحمد صلاح.. هل يشارك في مراهنات المباريات (3)
    المراهنات
    إعلام الأزهر تحذر من مخاطر المراهنات الإلكترونية
    المراهنات في القسم الثاني

أكدت وزارة الشباب والرياضة استمرار تحركاتها المكثفة لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية والتصدي للمخاطر المتزايدة الناتجة عن انتشار المنصات والتطبيقات الإلكترونية المرتبطة بها، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الشباب والحفاظ على نزاهة المنافسات الرياضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تنسق بشكل كامل مع مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات والهيئات الرياضية المعنية، من أجل وضع آليات فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المجتمع الرياضي والشباب.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة تشمل إجراءات تنفيذية ورقابية وتوعوية، تستهدف مواجهة انتشار المراهنات الرياضية، خاصة عبر المنصات الرقمية، لما تمثله من مخاطر على النشء والشباب، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على القيم الرياضية ومبادئ المنافسة العادلة.

وفي هذا السياق، كشفت الوزارة عن تعاونها مع البنك المركزي المصري لمتابعة ورقابة التعاملات المالية المرتبطة بالمراهنات الرياضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمنصات الإلكترونية غير المشروعة، ضمن جهود الدولة لحماية الأمنين المجتمعي والاقتصادي.

تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة مخاطر المراهنات

كما أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة مخاطر المراهنات الرياضية، تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجالات الرياضية والقانونية والتكنولوجية، بهدف دراسة الظاهرة من مختلف جوانبها ووضع آليات واضحة للحد من تداعياتها ومواجهة آثارها المحتملة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أنها تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد أي مخالفات والتعامل معها وفق الأطر القانونية والتنظيمية، مشددة على التزامها بدعم جهود الدولة في بناء بيئة رياضية آمنة وتعزيز قيم النزاهة والمنافسة الشريفة، إلى جانب حماية الشباب من الممارسات السلبية المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية.

