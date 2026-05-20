عمرو قنديل يفوز بجائزة ''نيلسون مانديلا''

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وكافة القيادات والعاملين بالوزارة، بخالص التهنئة إلى الدكتور عمر قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بمناسبة فوزه بـ"جائزة نيلسون مانديلا" لعام 2026، تقديرًا لجهوده المتميزة وإسهاماته البارزة في دعم وتطوير المنظومة الصحية.

جاء هذا التكريم خلال فعاليات الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية، والمنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا، في إطار تقدير الشخصيات المؤثرة التي ساهمت في تعزيز مفاهيم القيادة والحوكمة وتطوير الخدمات الصحية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأعربت وزارة الصحة والسكان، عن اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يعكس المكانة الرفيعة للكفاءات المصرية في القطاع الصحي، والذي يؤكد الدور البارز الذي تقوم به القيادات الوطنية في دعم جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز مكانة مصر الريادية في المجال الصحي على المستوى العربي والدولي.