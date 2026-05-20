التشكيل المتوقع لبيراميدز ضد سموحة في الدوري المصري اليوم

في الفوز أو الهزيمة.. ما مصير معتمد جمال بعد مباراة الليلة؟

يخوض النادي الأهلي في تمام الثامنة مساءً، مواجهة صعبة ومرتقبة حين يلاقي نظيره المصري البورسعيدي علي ملعب برج العرب في ختام مسابقة الدوري هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 50 نقطة جمعها 25 مباراة بالمسابقة، ويأمل في تحقيق الفوز الليلة مع خسارة بيراميدز من سموحة والزمالك أمام سيراميكا من أجل التتويج ببطولة الدوري ، وفي المقابل يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الخامس بجدول الترتيب، برصيد 40 نقطة جمعهم من 25 مباراة بالدوري.

تفاصيل اجتماع توروب مع لاعبي الأهلي

عقد الدنماركي ييس توروب جلسة مع لاعبي الأهلي للحديث عن أهمية مباراة المصري، وأكد خلالها على صعوبة المنافس وامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين بجانب جهاز فني كفء، وطالب المدرب الدنماركي لاعبيه بضرورة التمسك بأمل التتويج بالدوري هذا الموسم حتى إذا كانت نسبة الفوز باللقب 1% فقط.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري بالدوري

واستقر توروب بنسبة كبيرة على تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة المصري والذي سيضم كل من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

حراسة المرمى: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني ويوسف بالعمري

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية ومحمد علي بن رمضان

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر ومحمود تريزيجيه.

اقرأ أيضا :

مصدر يكشف مفاجأة.. طائرة هليكوبتر تتدخل لحل أزمة تسليم درع الدوري

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري بالدوري