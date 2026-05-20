مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

في ليلة حسم الدوري المصري الممتاز.. فيفا يصدم الزمالك بالقضية رقم 18

كتب : محمد خيري

01:46 ص 20/05/2026 تعديل في 10:19 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    لاعبي نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    جماهير نادي الزمالك (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بإيقاف القيد مجددا. بسبب قضية تضاف إلى السجلات.

إيقاف قيد الزمالك في ليلة حسم الدوري

وأعلن الاتحاد الدولي، إيقاف قيد الزمالك لمدة 3 فترات، ليصبح مجمل القضايا 18، بسبب الديون الخارجية للاعبين السابقين والأندية والمدربين.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة والحاسمة لبطولة الدوري المصري الممتاز، ويحتاج الأبيض لنقطة واحدة من أجل التتويج باللقب رسميا.

ومن المقرر إقامة مباراة الفارس الأبيض اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السابعة والأخيرة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

أقرأ أيضًا:

تسلقت للطابق التاسع في إحدى المباريات.. من هي هبة أبو جامع محللة أداء إنبي؟

الزمالك في اختبار مزدوج.. شرط من رجال الأعمال لتعويض خسارة الكونفدرالية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك الدوري المصري الزمالك وسيراميكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليلة الحسم.. خطة أمنية مكثفة لتأمين قمم الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري
حوادث وقضايا

ليلة الحسم.. خطة أمنية مكثفة لتأمين قمم الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري
جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
رياضة محلية

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
طائرة درع الدوري تصل للأهلي في 40 دقيقة و15 دقيقة للزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

طائرة درع الدوري تصل للأهلي في 40 دقيقة و15 دقيقة للزمالك وبيراميدز
تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟
زووم

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟
البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار وتسويتها بالكامل
اقتصاد

البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 440 مليون دولار وتسويتها بالكامل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة