أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، المشاركة في فعاليات الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط (SIEL)، وهي الفعالية التي تأتي ضمن سياق اختيار المدينة المغربية عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026.

يقام المعرض خلال الفترة من 1 وحتى 10 مايو الجاري، في العاصمة المغربية، وتشارك فيها فرنسا ضيف شرف، وتحتفي بالرحالة ابن بطوطة.

مشاركة مصر في معرض الرباط

أكدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، أن مشاركة مصر في هذا الحدث الثقافي الدولي تمثل خطوة مهمة لدعم القوة الناعمة المصرية، كما تعكس عمق العلاقات الثقافية والتاريخية التي تربط مصر بالمملكة المغربية.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن جناح الهيئة يعد منصة للتفاعل المباشر بين المبدعين المصريين والقراء المغاربة، بما يسهم في تبادل الرؤى الثقافية وتطوير الذائقة القرائية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتعاون مع دور النشر والمؤسسات الثقافية العربية.

وقالت إن هذه المشاركة تستهدف تعزيز الوجود الثقافي المصري في دول المغرب العربي، من خلال تقديم الإبداع المعاصر إلى جانب التراث الفكري، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر الثقافية في المنطقة.

ولفتت إلى مشاركة عدد من دور النشر المصرية في فعاليات المعرض، مؤكدة حرص الوزارة على دعم المشاركات المصرية في مختلف الفعاليات والمؤتمرات الثقافية الدولية والإقليمية.

وشهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب إقبالًا ملحوظًا من زوار المعرض، في ظل تنوع المعروض الذي يلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، إلى جانب إصدارات متخصصة للأطفال، بما يؤكد ثراء المحتوى الثقافي المقدم.

كما تحرص الهيئة على تقديم إصداراتها بأسعار مناسبة ومدعومة، بما يتيح للجمهور المغربي فرصة اقتناء أمهات الكتب والسلاسل التراثية المصرية.