مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

- -
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

جميع المباريات

توقيت واحد.. رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولة السادسة في الدوري

كتب- رمضان حسن

01:08 م 02/05/2026

مباراة القمة بين الاهلي والزمالك

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في بطولة دوري nile موسم 2025-2026 في نفس التوقيت.

وتقرر إقامة مباريات الفرق المتنافسة على لقب البطولة والتي تجمع كل من :سموحة ضد الزمالك والأهلي ضد انبي وسيراميكا أمام بيراميدز في نفس التوقيت وهو الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء المقبل تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري برصيد 50 نقطة، ويتساوي معه في عدد النقاط نادي بيراميدز الذي يأتي في المركز الثاني،أما الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة ويتبقى لكل فريق مباراتان علي انتهاء مسابقة الدوري هذا الموسم.

الاهلي الزمالك القمة

عبدالله وكنزي يغنيان"ناقصاك القعدة" مع والدهما عمرو دياب بحفل الجامعة الأمريكية-
"إعلام الوزارء" يكشف حقيقة رش الطماطم بمادة تسبب الفشل الكلوي
"سماء النجوم" و584 حصانًا.. مواصفات سيارة محمد صلاح الكهربائية الفاخرة
حقيقة منع الكراتين بالمطارات.. بيان رسمي يحسم الجدل
هل يعاقب الزمالك خوان بيزيرا والسعيد ؟ مصدر يجيب
