أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الجولة السادسة من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في بطولة دوري nile موسم 2025-2026 في نفس التوقيت.

وتقرر إقامة مباريات الفرق المتنافسة على لقب البطولة والتي تجمع كل من :سموحة ضد الزمالك والأهلي ضد انبي وسيراميكا أمام بيراميدز في نفس التوقيت وهو الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء المقبل تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

ويتصدر الزمالك بطولة الدوري برصيد 50 نقطة، ويتساوي معه في عدد النقاط نادي بيراميدز الذي يأتي في المركز الثاني،أما الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة ويتبقى لكل فريق مباراتان علي انتهاء مسابقة الدوري هذا الموسم.