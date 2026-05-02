أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة بتنظيم حج القرعة لهذا العام، مشيرًا إلى بدء تفويج الحجاج إلى الأراضي المقدسة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 4 مايو الجاري إلى المدينة المنورة، و7 مايو الجاري إلى مكة المكرمة.

وأوضح أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تم إعداد حزمة من الخدمات المميزة التي ستقدم لأول مرة لحجاج القرعة، من بينها خدمات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير خدمات الإقامة والنقل وشحن الحقائب، وكذلك إعداد العيادات الطبية، مؤكدًا أن جميع أعضاء البعثة يعملون من أجل راحة ضيوف الرحمن.

وكشف أن إجمالي عدد حجاج البعثة المصرية هذا العام بلغ نحو 24 ألفًا و525 حاجًا من بعثة القرعة، ونحو 12 ألفًا من بعثة التضامن، و40 ألفًا من بعثة السياحة، مؤكدًا تعاون مسؤولي البعثات الثلاث جميعًا من أجل راحة الحجاج وضمان أدائهم للمناسك في سهولة ويسر.

فنادق مميزة في المنطقة المركزية

وفيما يتعلق بأوجه التطوير التي أدخلتها وزارة الداخلية على حج القرعة هذا العام، أوضح أنه تم تطوير منظومة الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث نجحت بعثة حج القرعة في حجز أماكن إقامة مميزة لحجاج بيت الله الحرام بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يتيح للحجاج أداء الصلوات الخمس داخل الحرم المكي والمسجد النبوي الشريف.

وأضاف أنه تم حجز 16 فندقًا مميزًا بمكة المكرمة بشارعي إبراهيم الخليل وأجياد، وهما من الشوارع الرئيسية بالمنطقة المحيطة بالحرم، مشيرًا إلى أن أبعد فندق يبعد نحو 800 متر فقط عن ساحة الحرم.

كما تم حجز 4 فنادق مميزة بالمدينة المنورة بالمنطقة الشمالية المطلة على المسجد النبوي الشريف، بما يتيح للحجاج أداء الصلوات في المسجد النبوي بسهولة ويسر.

خدمات طبية وإرشاد ديني

وفيما يتعلق بالاستعدادات الطبية، أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة لتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية، حيث تم تجهيز 15 عيادة طبية بفنادق الحجاج في مكة المكرمة، و3 عيادات في المدينة المنورة، لتجهيزها بالأجهزة الطبية والأدوية اللازمة.

كما سيتم توفير فريق طبي من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لمرافقة البعثة وتقديم الخدمة الطبية للحجاج كبار السن في أماكن إقامتهم.

وفيما يتعلق بالإرشاد الديني، تم التنسيق مع وزارة الأوقاف لإيفاد 22 واعظًا و4 واعظات، لمرافقة الحجاج والإجابة عن استفساراتهم على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات دينية يومية للرجال والنساء.

منظومة التغذية

وفيما يتعلق بالغذاء، سيتم توزيع وجبة جافة على الحجاج فور وصولهم إلى المدينة المنورة، ووجبتين جافتين في مكة المكرمة، بالإضافة إلى وجبة جافة للاستخدام في المشاعر المقدسة.

كما سيتم تقديم وجبات ساخنة يوميًا في يوم عرفة وأيام التشريق الثلاثة بمشعر منى، وتحتوي على جميع العناصر الغذائية من نشويات وبروتينات وخضروات وفواكه، بالإضافة إلى وجبات خفيفة بين الوجبات.

مخيمات المشاعر وتطوير الخدمات

وفيما يتعلق بالمشاعر المقدسة، أوضح أنه تم اختيار موقع مميز لمخيمات حجاج القرعة بعرفات بالقرب من مسجد نمرة، يتوسطه موقف للحافلات لتسهيل النفرة إلى المزدلفة.

كما تم رفع قدرات أجهزة التكييف داخل المخيمات من 24 ألف إلى 30 ألف وحدة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، مع توفير مراوح إضافية.

وسيتم تجهيز المخيمات بخيام ألمانية مكيفة، وفرشها بالمنامات (صوفا بيد)، وفرش ساحة المخيم بالنجيل الصناعي، مع توفير مقاعد وطاولات ومظلات، وثلاجات تعمل على مدار 24 ساعة تحتوي على عصائر مجانية.

ولأول مرة سيتم وضع شاشات تليفزيونية وإذاعة داخلية لمتابعة خطبة عرفة داخل المخيمات.

خدمات منى وتنظيم متكامل

وفي مشعر منى، تم حجز موقع قريب من جسر الجمرات، مع توفير خيام ألمانية مكيفة، وفرشها بالكامل بالسجاد الجديد والمنامات.

كما تم وضع أرقام على المخيمات وطرق مميزة بالألوان لتسهيل الحركة، مع التعاقد مع شركات للحراسة والنظافة على مدار 24 ساعة.

النقل والحقائب

وفيما يتعلق بالنقل، تم توفير 522 حافلة حديثة موديلات 2024 و2025، مزودة بـGPS ودورات مياه، مع تخصيص حافلات لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم التعاقد مع شركة شحن حقائب، وتطبيق نظام جديد لتكويد الحقائب وتسليمها مباشرة إلى الفنادق دون انتظار في المطارات.

تطوير منظومة السفر

وسيتم تطبيق نظام المسار الواحد، حيث يسافر نصف الحجاج إلى مطار المدينة المنورة ويعودون عبر جدة، والنصف الآخر بالعكس. كما تم تحديد وزن الحقائب بـ46 كجم (حقيبتان + حقيبة يد)، مع تخصيص مكاتب لخدمة الحجاج في المطارات.

إجراءات تنظيمية وإرشادات

تم التأكيد على اختيار أكفأ الضباط لمرافقة الحجاج، وتنظيم دورات تدريبية لهم قبل السفر. كما سيتم تزويد الحجاج بشرائح اتصال سعودية وبطاقات "نسك" الذكية وأسورة تعريفية تحتوي على بياناتهم.

وشددت البعثة على ضرورة الالتزام بالتعليمات، وعدم التدافع، والالتزام بالمقاعد المحددة، والحفاظ على النظام داخل المخيمات.

