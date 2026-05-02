كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" باستخدام أسلحة بيضاء بمحافظة أسوان.

تفاصيل الواقعة

وقالت الوزارة إنه بتاريخ 29 أبريل الماضي، وقعت مشاجرة بين طرف أول مكون من 5 أشخاص وطرف ثانٍ مكون من 6 أشخاص، جميعهم يحملون جنسية ذات الدولة، ومقيمون بدائرة قسم شرطة أول أسوان، بسبب خلافات مالية بينهم.

استخدام أسلحة بيضاء دون إصابات

وأوضحت أن الطرفين تعدوا على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، دون وقوع أي إصابات.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

