"بعد ثلاثية الزمالك".. هل تتراجع إدارة الأهلي عن العقوبات السابقة ضد اللاعبين؟

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق محمود حسن تريزيجيه خلال مباراة الزمالك أمس.

وكان تريزيجيه، تعرض للإصابة خلال مشاركته رفقة المارد الأحمر أمام الزمالك أمس، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

تفاصيل إصابة تريزيجيه

وأعلن أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أن إصابة تريزيجيه عبارة عن جرح قطعي أعلى الركبة اليسرى، استلزم 5 غرز.

وأوضح أحمد جاب الله، أن حالة قائد الأهلي محمود حسن تريزيجيه مطمئنة بشكل كبير.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا كبيرا أمس على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري المصري "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 47 نقطة جمعها من 24 مباراة بالمسابقة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره إنبي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

"بعد ثلاثية الزمالك".. هل تتراجع إدارة الأهلي عن العقوبات السابقة ضد اللاعبين؟




