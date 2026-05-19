مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

بينهم ثنائي الأهلي المعار.. 3 غيابات تضرب سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك في الدوري

كتب : يوسف محمد

02:52 م 19/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (1)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (11)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (13)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (10)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (15)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (17)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (16)
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (14)
  • عرض 13 صورة
    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
  • عرض 13 صورة
    الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا
  • عرض 13 صورة
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
  • عرض 13 صورة
    الزمالك مع سيراميكا كليوباترا،

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لملاقاة نادي الزمالك غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة السابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ويفتقد سيراميكا كليوباترا في مباراة الغد أمام الزمالك، لعدد من اللاعبين وفي مقدمتهم إسلام عيسى نجم الفريق، الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

غيابات سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

ويغيب عن قائمة سيراميكا كليوباترا غدا أمام الزمالك، الثنائي إسلام عيسى وعمر كمال عبد الواحد، بسبب الإصابة، إذ يعاني الأول من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، فيما يغيب عمر كمال بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ومن جانبه يغيب محمد عبد الله عن المباراة، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات عقب حصوله على 3 بطاقات صفراء.

ترتيب سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ويدخل سيراميكا كليوباترا مباراة الفارس الأبيض غدا، وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وعلى الجانب الآخر يحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 53 نقطة.

أقرأ أيضًا:

طارق يحيى يوجه رسالة قوية للاعبي الزمالك: "لازم تحسوا بالذنب وتصالحوا الجمهور"

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد مصطفي شوبير وشروط الشحات تؤجل توقيعه

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيراميكا كليوباترا والزمالك الدوري المصري نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجآت حفلات العيد.. أنغام بالسعودية وأحمد سعد يشعل المنافسة مع تامر حسني
موسيقى

مفاجآت حفلات العيد.. أنغام بالسعودية وأحمد سعد يشعل المنافسة مع تامر حسني
شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين
زووم

شارك في "اللعبة 2".. وفاة الفنان الشاب محمد فؤاد عابدين

ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
أخبار مصر

ما سنّ وترتيب الحضانة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية؟
مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
أخبار المحافظات

مجزرة أبنوب.. القصة الكاملة لـ "معركة الجيب والرشاش" في أسيوط
بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات
مدارس

بمكافأة 2000 جنيه.. التعليم تشكل غرف عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مجزرة أبنوب.. 15 دقيقة رعب عاشتها أسيوط- (تغطية خاصة)
5 أسباب منها "السوسة".. لماذا قفزت أسعار الطماطم إلى 70 جنيها للكيلو؟
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
رسميًا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين 6 أيام
بعد افتتاح الدلتا الجديدة .. هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟
بعد التصريح بدفنهم.. خروج جثامين ضحايا إطلاق النار بأبنوب من المستشفى- صور وفيديو