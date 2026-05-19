الزمالك يرد على بيان سيراميكا كليوباترا ويفجر مفاجأة حول التذاكر

ردا على بيان الزمالك.. مستند رسمي يبرئ سيراميكا من أزمة تذاكر حسم الدوري

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لملاقاة نادي الزمالك غدا الأربعاء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالدوري

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة السابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ويفتقد سيراميكا كليوباترا في مباراة الغد أمام الزمالك، لعدد من اللاعبين وفي مقدمتهم إسلام عيسى نجم الفريق، الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

غيابات سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

ويغيب عن قائمة سيراميكا كليوباترا غدا أمام الزمالك، الثنائي إسلام عيسى وعمر كمال عبد الواحد، بسبب الإصابة، إذ يعاني الأول من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، فيما يغيب عمر كمال بسبب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

ومن جانبه يغيب محمد عبد الله عن المباراة، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات عقب حصوله على 3 بطاقات صفراء.

ترتيب سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ويدخل سيراميكا كليوباترا مباراة الفارس الأبيض غدا، وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وعلى الجانب الآخر يحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 53 نقطة.

أقرأ أيضًا:

طارق يحيى يوجه رسالة قوية للاعبي الزمالك: "لازم تحسوا بالذنب وتصالحوا الجمهور"

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد مصطفي شوبير وشروط الشحات تؤجل توقيعه