الطاقة الشمسية أصبحت واحدة من أبرز الحلول التي يتجه إليها المواطنون، في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الكهرباء، فهي وسيلة لتقليل تكلفة الاستهلاك الشهري، خاصة مع التوسع في استخدام الأنظمة المنزلية المعتمدة على الألواح الشمسية.

ومع زيادة الوعي بأهمية الطاقة النظيفة، شهدت محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل إقبالًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها وسيلة توفر استهلاك الكهرباء وتحقق وفرا طويل الأمد.

وتتميز الألواح الشمسية بعمر افتراضي يمتد لسنوات طويلة قد يصل إلى 25 عامًا، مع الحفاظ على كفاءة تشغيل مرتفعة، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا واستثماريًا مناسبًا للأسر الراغبة في تقليل الاعتماد على الكهرباء التقليدية.

ويستعرض مصراوي خطوات تركيب محطة طاقة شمسية على سطح المنزل، بداية من المعاينة وحتى التشغيل الفعلي.

1- تحديد استهلاك الكهرباء الشهري

تبدأ أولى خطوات تنفيذ المحطة بحساب متوسط استهلاك الكهرباء الشهري للمنزل من خلال مراجعة فواتير الكهرباء، لتحديد القدرة المناسبة للمحطة الشمسية المطلوبة، سواء كانت 3 أو 5 أو 10 كيلووات بحسب الأحمال.

2- معاينة سطح المنزل

يقوم الفنيون بمعاينة سطح المنزل للتأكد من:

- توافر مساحة كافية لتركيب الألواح.

- عدم وجود عوائق أو ظلال تؤثر على كفاءة التشغيل.

- سلامة السطح وقدرته على تحمل الهياكل المعدنية والألواح.

3- اختيار نوع النظام الشمسي:

هناك نوعان من الأنظمة:

- نظام متصل بالشبكة الكهربائية On Grid.

- نظام منفصل ببطاريات تخزين Off Grid.

ويُعد النظام المتصل بالشبكة الأكثر استخدامًا بالمنازل بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بالأنظمة المعتمدة على البطاريات.

4- استخراج الموافقات المطلوبة:

في حالة الربط على الشبكة، يتم التقديم لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المنزل للحصول على الموافقات الفنية، مع تقديم:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- فاتورة كهرباء حديثة.

- مستندات الملكية أو التعاقد.

- الرسومات الفنية للمحطة.

5- تركيب الهياكل والألواح الشمسية:

يتم تثبيت الهياكل المعدنية أولًا بزاوية مناسبة للحصول على أعلى كفاءة من أشعة الشمس، ثم تركيب الألواح الشمسية وتوصيلها بالكابلات المخصصة.

6- تركيب الإنفرتر ووسائل الحماية

يُعتبر جهاز الإنفرتر العنصر الرئيسي بالمحطة، حيث يحول التيار المستمر الناتج من الألواح إلى تيار متردد مناسب للاستخدام المنزلي.

7- الاختبارات والتشغيل:

بعد الانتهاء من التركيب يتم إجراء اختبارات فنية للتأكد من:

- سلامة التوصيلات.

- كفاءة إنتاج الكهرباء.

- مطابقة الجهد والتردد للمواصفات.

- ثم يتم تشغيل المحطة وربطها بالشبكة الكهربائية حال الحصول على الموافقات النهائية.

8- المتابعة والصيانة الدورية

تحتاج محطات الطاقة الشمسية إلى تنظيف دوري للألواح ومتابعة أداء الإنفرتر والتوصيلات للحفاظ على كفاءة التشغيل، خاصة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.