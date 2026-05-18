اتخذ جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، قرارًا يهدف إلى زيادة تركيز اللاعبين قبل المواجهة الحاسمة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية للتتويج بشكل رسمي ببطولة الدوري المصري.

جون إدارة يرفض منح الدعوات للاعبين

وبحسب مصدر داخل النادي، فقد قرر إدوارد منع منح اللاعبين دعوات خاصة للمباراة، والتي كان يتم توزيعها في المباريات السابقة لإهدائها إلى الأقارب والأصدقاء لحضور اللقاءات من المدرجات.

وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار فرض مزيد من الانضباط الذهني داخل الفريق، وإبعاد اللاعبين عن أي مؤثرات خارجية قد تشتت تركيزهم قبل المواجهة المرتقبة التي قد تحسم مصير لقب الدوري.

مطالبة الجميع بإسعاد الجماهير

وشدد جون إدوارد على ضرورة التركيز الكامل داخل الملعب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إسعاد جماهير الزمالك فقط من خلال الأداء والنتيجة، في مباراة ينتظرها الجميع لحسم البطولة.

