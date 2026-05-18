يواصل الزمالك استعداداته المكثفة لمواجهة سيراميكا كليوباترا المرتقبة، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال فرض حالة من التركيز والانضباط داخل صفوف الفريق قبل اللقاء الحاسم في مسابقة الدوري الممتاز.

قرار معتمد جمال للاعبي الزمالك

وتقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، بداية من اليوم الإثنين، بهدف تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين وتجهيزهم نفسيًا وفنيًا للمباراة المنتظرة، في ظل أهمية المواجهة وتأثيرها المباشر على مشوار الفريق في البطولة.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الزمالك لملاقاة سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية للتتويج بشكل رسمي ببطولة الدوري المصري.

الزمالك يخسر لقب الكونفدرالية

وخسر الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت مساء أول أمس على استاد القاهرة الدولي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مواجهة الذهاب لصالح الفريق الجزائري.

