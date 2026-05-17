وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طارق الملا، على مخصصات هيئة الطاقة الذرية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك عقب مناقشات موسعة شهدت حالة من الجدل بين أعضاء اللجنة ومسؤولي الهيئة بشأن حجم المخصصات المطلوبة، خاصة في ظل ما وصفه النواب بضعف الإيرادات الذاتية للهيئة.

وخلال الاجتماع، طالب نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية بتخصيص نحو مليار جنيه لبند المرتبات في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تحتاج إلى دعم مالي لتغطية أجور العاملين واستمرار الأنشطة البحثية والعلمية.

وشهد الاجتماع نقاشات بين النواب ومسؤولي الهيئة حول آليات تعظيم الموارد الذاتية، وضرورة تحقيق توازن بين دعم البحث العلمي وترشيد الإنفاق العام، قبل أن تنتهي اللجنة إلى الموافقة على المخصصات المدرجة للهيئة في مشروع الموازنة الجديدة.