دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

17:00

سندرلاند

الزمالك والنصر السعودي.. تشابه مؤلم ومصير واحد

كتب : هند عواد

03:10 م 17/05/2026 تعديل في 03:12 م

الزمالك والنصر

يواجه الزمالك والنصر السعودي، نفس المصير المؤلم، فالثنائي كان أمامه فرصة تاريخية لتتويج قاري في نفس اليوم.

الزمالك والنصر السعودي، نافسا على بطولتين خلال الموسم الحالي، الدوري المصري واللقب القاري، الزمالك على الكونفدرالية الإفريقية والنصر على دوري أبطال آسيا 2.
الثنائي كان قريبا من حصد اللقب القاري، مساء أمس، على ملعبه ووسط جماهيره، لكن النصر خسر من جامبا الياباني بهدف نظيف، والزمالك خسر من اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح 8-7.

ولا يتوقف التشابه بينهما على اللقب القاري، فالثنائي كان أمامه فرصة لحصد الدوري المحلي قبل الجولة الأخيرة من الموسم، لكن الزمالك تعادل من إنبي خسر الديربي بثلاثية نظيفة، بينما تعادل النصر مع الهلال في الثواني الأخيرة.

وحاليا، يدخل الثنائي الجولة الأخيرة بالدوري بحثا عن اللقب، فيحتاج النصر الفوز على ضمك، فيما يكفي الزمالك التعادل مع سيراميكا كليوباترا للتتويج.

الزمالك النصر دوري أبطال آسيا الكونفدرالية الإفريقية

تدخل الكباتن.. ماذا حدث داخل غرفة ملابس الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية؟
