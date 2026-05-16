لحظة بلحظة.. الزمالك 1- 0 اتحاد العاصمة.. إلى ركلات الترجيح

كتب : يوسف محمد

08:57 م 16/05/2026 تعديل في 11:19 م
يلاقي نادي الزمالك اليوم السبت 16 مايو الجاري، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك ضد اتحاد العاصمة

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

في المقابل يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أسامة بنبوت

خط الدفاع: مالوني، وهيثم لوصيف، وحسين دهيري، وسعدي ردوواني

خط الوسط: زكريا دراوي، وإسلام ميريلي، وإبراهيم بن زازة

خط الهجوم: أيمي تيندينج، وأحمد الخالدي، ودراماني كاماجاتي.

أبرز أحداث مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية:

الدقيقة 1: بداية

الدقيقة 3: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك

الدقيقة 5: عدي البداغ يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة

الدقيقة 15: عدي الدباغ يسجل الهدف الثاني للزمالك ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل

الدقيقة 21: تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة تمر أعلى مرمى الزمالك

الدقيقة 25: رأسية من لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى الزمالك

الدقيقة 34: عرضية من لاعب اتحاد العاصمة يبعدها محمد عواد

الدقيقة 42: تسديدة قوية من لاعب اتحاد العاصمة يتصدى لها محمد عواد

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 8 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 8+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 52: عرضية من لاعب اتحاد العاصمة يتصدى لها محمد عواد.

الدقيقة 68: تسديدة من لاعب اتحاد العاصمة تمر أعلى مرمى الزمالك

الدقيقة 75: محاولات من لاعبي اتحاد العاصمة لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+90: نهاية الوقت الأصلي من المبارة والاتجاه لركلات الترجيح

ركلات الترجيح

عبد الله السعيد يسجل ركلة الجزاء الأولى للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة

زكريا دراوي يسجل ركلة الترجيح الأولى لاتحاد العاصمة

أحمد عبد الرحيم إيشو يسجل ركلة الترجيح الثانية للأبيض في مرمى اتحاد العاصمة

أحمد خالدي يسجل ركلة الترجيح الثانية للاتحاد العاصمة في مرمى الزمالك

حسام عبد المجيد يسجل ركلة الترجيح الثالثة للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة

سعدي رضواني يسجل ركلة الترجيح الثالثة لاتحاد العاصمة في مرمى الزمالك

ناصر منسي يسجل ركلة الترجيح الرابعة للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة

لاعب اتحاد العاصمة يسجل ركلة الترجيح الرابعة لفريقه في مرمى الزمالك

سيف الجزيري يسجل ركلة الترجيح الخامسة للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة

لاعب اتحاد العاصمة يسجل ركلة الترجيح الخامسة لفريقه في مرمى الزمالك

خوان بيزيرا يسجل ركلة الترجيح السادسة للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة

