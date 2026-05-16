يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في إطار نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية خلال الموسم 2025-2026.

ويحل فريق اتحاد العاصمة ضيفا على حساب نادي الزمالك اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في إطار نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

وكانت مباراة الذهاب بين نادي الزمالك واتحاد العاصمة، انتهت لصالح الأخير بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم في الجزائر.

ويحتاج الفارس الأبيض لتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة اليوم، لضمان حصد لقب النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية.

واستقر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود الونش ومحمد إسماعيل.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة وعبد الله السعيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا، ناصر منسي وعدي الدباغ.

ألقاب الزمالك في كأس الكونفدرالية

ويطمح نادي الزمالك للفوز في مباراة اليوم والتتويج بلقب الكونفدرالية، لرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 3 ألقاب، إذ سبق له التتويج باللقب في مناسبتين من قبل، عامي 2019 و2024.

