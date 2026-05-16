مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
16:30

كولن

جميع المباريات

إعلان

بعد خسارة الذهاب.. ماذا يحتاج الزمالك للتتويج بالكونفدرالية الليلة؟

كتب : محمد عبدالناصر

02:34 ص 16/05/2026 تعديل في 05:23 ص

نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلى تصحيح المسار في مواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون رد، ليكون بحاجة لتحقيق نتيجة إيجابية الليلة لحسم اللقب في ستاد القاهرة

سيناريوهات تتتويج الزمالك بكأس الكونفدرالية

يدخل الزمالك اللقاء بأكثر من خيار من أجل حسم اللقب، أبرزها الفوز بنتيجة 1-0، وهو ما يعني اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل.

كما يمتلك الفريق الأبيض فرصة التتويج في حال تحقيق الفوز بفارق هدفين دون استقبال أي أهداف، مع ضرورة تسجيل هدفين على الأقل، خاصة أن قاعدة الهدف خارج الأرض قد تمنح الفريق الجزائري أفضلية في حال التعادل في مجموع المباراتين.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراة بشكل حصري، باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك اتحاد العاصمة كأس الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تصل لـ5 سنوات سجن.. عقوبات صارمة لمخالفي الذبح في عيد الأضحى 2026
أخبار مصر

تصل لـ5 سنوات سجن.. عقوبات صارمة لمخالفي الذبح في عيد الأضحى 2026
فيديو| أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي بعد إعلان ارتباطه رسميا
زووم

فيديو| أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي بعد إعلان ارتباطه رسميا
بينهم مطرب وحانوتي.. نجوم كرة قدم اعتزلوا واتجهوا لهذه المهن
رياضة محلية

بينهم مطرب وحانوتي.. نجوم كرة قدم اعتزلوا واتجهوا لهذه المهن
"يدير مباراة الزمالك".. ماذا تفعل الأندية المصرية في حضور الصافرة التحكيمية
رياضة محلية

"يدير مباراة الزمالك".. ماذا تفعل الأندية المصرية في حضور الصافرة التحكيمية
من نزاع أسري إلى جريمة جنائية.. حبس أم وابنتيها بأسيوط
أخبار المحافظات

من نزاع أسري إلى جريمة جنائية.. حبس أم وابنتيها بأسيوط

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان