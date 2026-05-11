ترامب: أمريكا تعاملت بشكل جيد مع فيروس هانتا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تعاملت "بشكل جيد" مع تفشي فيروس هانتا، رغم أنه أشار إلى أنه "محدود إلى حد ما" فيما يمكنه فعله لضمان احتواء الفيروس.

وأضاف ترامب للصحفيين داخل المكتب البيضاوي: "آمل أن يكون الوضع جيداً. كل ما يمكنني فعله هو كل ما يستطيع أي رئيس فعله، وهو في الواقع محدود إلى حد ما".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن الولايات المتحدة "في وضع جيد جداً"، مشيراً إلى أن فيروس هانتا ليس من السهل انتشاره، رغم وجود مؤشرات على أن هذه السلالة قد تكون انتقلت بين البشر على متن سفينة سياحية.

كما رفض ترامب أي حديث حول ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، قائلاً إنه ما زال "سعيداً" بقرار الانسحاب منها.

ومن جانبه، قال مسؤول في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) إنه لا يمكنه ضمان عدم انتشار فيروس هانتا في الولايات المتحدةوقال الدكتور بريندان جاكسون، القائم بأعمال مدير قسم مسببات الأمراض عالية الخطورة وعلم الأمراض في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لشبكة سي إن إن، إنه لا يستطيع أن يضمن عدم انتشار فيروس هانتا بين عامة السكان، رغم اتخاذ العديد من الاحتياطات والمراقبة المستمرة للمسافرين.

وأضاف: "لا توجد ضمانات في الحياة. لكننا نضع أكبر عدد ممكن من الإجراءات

لضمان سلامة وصحة الناس".