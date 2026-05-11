إعلان

ترامب: أمريكا تعاملت بشكل جيد مع فيروس هانتا

كتب : وكالات

08:47 م 11/05/2026 تعديل في 08:48 م

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة تعاملت "بشكل جيد" مع تفشي فيروس هانتا، رغم أنه أشار إلى أنه "محدود إلى حد ما" فيما يمكنه فعله لضمان احتواء الفيروس.

وأضاف ترامب للصحفيين داخل المكتب البيضاوي: "آمل أن يكون الوضع جيداً. كل ما يمكنني فعله هو كل ما يستطيع أي رئيس فعله، وهو في الواقع محدود إلى حد ما".

وتابع الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن الولايات المتحدة "في وضع جيد جداً"، مشيراً إلى أن فيروس هانتا ليس من السهل انتشاره، رغم وجود مؤشرات على أن هذه السلالة قد تكون انتقلت بين البشر على متن سفينة سياحية.

كما رفض ترامب أي حديث حول ضرورة عودة الولايات المتحدة إلى منظمة الصحة العالمية، قائلاً إنه ما زال "سعيداً" بقرار الانسحاب منها.

ومن جانبه، قال مسؤول في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC) إنه لا يمكنه ضمان عدم انتشار فيروس هانتا في الولايات المتحدةوقال الدكتور بريندان جاكسون، القائم بأعمال مدير قسم مسببات الأمراض عالية الخطورة وعلم الأمراض في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لشبكة سي إن إن، إنه لا يستطيع أن يضمن عدم انتشار فيروس هانتا بين عامة السكان، رغم اتخاذ العديد من الاحتياطات والمراقبة المستمرة للمسافرين.

وأضاف: "لا توجد ضمانات في الحياة. لكننا نضع أكبر عدد ممكن من الإجراءات
لضمان سلامة وصحة الناس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيروس هانتا السفينة الموبوءة أمريكا دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو- أول تعليق من الفنان حسن الهلالي عقب طرده من عزاء الراحل هاني شاكر
زووم

بالفيديو- أول تعليق من الفنان حسن الهلالي عقب طرده من عزاء الراحل هاني شاكر
شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رياضة محلية

شيك ممدوح عباس ينهي أزمة الحكم الأجنبي لمباراة الزمالك وسيراميكا
رجالا في كل المواقف.. رسالة خاصة من أيمن الرمادي للاعبي الزمالك قبل نهائي
رياضة محلية

رجالا في كل المواقف.. رسالة خاصة من أيمن الرمادي للاعبي الزمالك قبل نهائي
بالصور- ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها الأول: "معجزة صغيرة أسفل قلبي"
زووم

بالصور- ليلى أحمد زاهر تستعرض حملها الأول: "معجزة صغيرة أسفل قلبي"
وفاة عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض.. تعرف على التفاصيل
زووم

وفاة عبدالرحمن أبو زهرة بعد صراع مع المرض.. تعرف على التفاصيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس جامعة الأزهر يعلن إنشاء مركز للطب النبوي ونائبه ينفي .. القصة الكاملة
أول تعليق رسمي بشأن اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريين بالصومال
مغامرة بحرية قطعها فيروس هانتا.. كيف كانت حياة "هونديوس" قبل أن تصبح سفينة موبوءة؟
بشرة خير.. ماذا يفعل الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعدما يخسر في الذهاب؟