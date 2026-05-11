صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم بين الولايات المتحدة وإيران منذ شهر يمر بمرحلة "حرجة للغاية" وعلى وشك الانهيار، ووصفه بأنه في "حالة إنعاش شديد"، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ضعف الاتفاق مع إيران

أوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، اليوم الإثنين، أن الاتفاق رغم بقائه قائما من الناحية الرسمية حتى الآن، إلا أنه يعاني من "ضعف غير مسبوق" يهدد استمراريته في ظل التطورات الميدانية الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

اتفاق هش وتصعيد متبادل في مضيق هرمز يهدد التهدئة

أكد الرئيس الأمريكي، أن حالة وقف إطلاق النار "باتت ضعيفة إلى حد لا يمكن تصديقه"، مشيرا إلى أن الالتزام بالتهدئة يواجه تحديات جسيمة على الأرض، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وتأتي هذه التصريحات في وقت سجلت فيه المواجهات الميدانية خروقات واضحة من الجانبين، حيث تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية إطلاق النار في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، مما يعكس هشاشة التفاهمات وقُرب انهيارها.

مخاوف من انهيار المسار الدبلوماسي والعودة للمواجهة المباشرة

تُشير تصريحات دونالد ترامب إلى احتمالية عودة الصراع إلى "المربع الأول" خاصة مع استمرار التوتر الملاحي والعسكري في الممرات المائية الحيوية.

وبينما لا يزال البيت الأبيض يتمسك ظاهريا بالاتفاق إلا أن لهجة ترامب "التصعيدية" تفتح الباب أمام كافة الاحتمالات العسكرية في حال استمرار المناوشات البحرية، مما يضع الجهود الدولية الرامية لتثبيت التهدئة أمام اختبار حقيقي خلال الأيام القليلة المقبلة.