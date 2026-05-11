مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

أحمد غانم سلطان يتوقع نتيجة مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

كتب : نهي خورشيد

01:13 ص 11/05/2026
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    البرازيلي خوان بيزيرا
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (13) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (9) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (12) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (11) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (14) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 23 صورة
    لاعبي الزمالك (2)
  • عرض 23 صورة
    لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 23 صورة
    لاعبي الزمالك (4)
  • عرض 23 صورة
    لاعبي الزمالك (3)
  • عرض 23 صورة
    لاعبي الزمالك (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض يمتلك الأفضلية قبل مواجهة الإياب أمام اتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد غانم سلطان يتوقع فوز الزمالك على اتحاد العاصمة

وقال غانم سلطان في تصريحات تلفزيونية إنه يتوقع فوز الزمالك بثلاثية نظيفة في مباراة العودة، مطالباً وسائل الإعلام بمساندة الفريق خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن المحكمة الرياضية جاملت الأهلي في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن بيراميدز كان الأحق بالتتويج بلقب الدوري المصري.

أحمد غانم سلطان يشيد بأداء خوان بيزيرا

وتحدث نجم الزمالك السابق عن البرازيلي بيزيرا، مؤكدًا أنه لعب دوراً كبيراً في وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية رغم ظروفه البدنية، معتبراً أن مقارنة أحمد سيد زيزو باللاعب البرازيلي غير عادلة، لأن الأرقام والإحصائيات تصب في مصلحة بيزيرا.

اقرأ أيضًا:

كوميديا وبحر وعائلة.. 25 صورة تكشف حياة إمام عاشور خارج الملعب

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على وست هام يونايتد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة خوان بيزيرا نهائي كأس الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
أخبار البنوك

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
كيف يؤثر تناول بذور الشيا على مستويات الكوليسترول في الدم؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول بذور الشيا على مستويات الكوليسترول في الدم؟
لاعب سابق ومشجع مارسيليا.. حكاية الوجه الرياضي في حياة إيمانويل ماكرون
رياضة محلية

لاعب سابق ومشجع مارسيليا.. حكاية الوجه الرياضي في حياة إيمانويل ماكرون
بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
زووم

بعد واقعة يسرا وباسل سماقية.. 6 مواقف محرجة لعمرو دياب في الأفراح
4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
نصائح طبية

4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو