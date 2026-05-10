موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد السقوط أمام اتحاد العاصمة

كتب : نهي خورشيد

12:44 ص 10/05/2026
حقق الفريق الكروي بنادي اتحاد العاصمة فوزاً مثيراً على حساب الزمالك بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية.

نتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت القاتل، إذ سجل أحمد الخالدي هدف اتحاد العاصمة من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس الكونفدرالية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس.

