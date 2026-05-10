تحدث المدير الفني لنادي الزمالك، معتمد جمال، عن الهدف الملغي لنادي الزمالك الذي سجله خوان بيزيرا بالإضافة إلى أحداث المباراة والاستعدادات للقاء العودة ضد اتحاد العاصمة في القاهرة.

ماذا قال معتمد جمال عن تحكيم مباراة الزمالك واتحاد العاصمة؟

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه لا يرغب في الحديث عن حكم اللقاء، لافتًا إلى إنه كان يسعى إلى الفوز أو التعادل، مضيفًا: "لا أعلم سر إلغاء هدف عدي الدباغ أو طرد محمود بنتايج وسبب احتساب 8 دقائق وقت بدل ضائع".

وأوضح أن المباراة كانت بمثابة نصف شوط أول، والشوط الثاني سيكون في لقاء العودة في القاهرة، وسيسعى للتعويض فيه لتحقيق اللقب.

وأكد أن اللاعبين نفذوا التعليمات وأدوا المطلوب، حيث اعتمد على التحولات الهجومية وسنحت الفرصة لإحراز أهداف، مشددًا على أنهم سيبذلون أقصى مجهود في القاهرة، لأنهم على قد المسؤولية.

وبين بأنه يختار الطريقة حسب المنافس، وتحدد وفقا لفريق يلعب ضده، بناء على نقاط الضعف والقوة.

ووجه الشكر لجماهير نادي اتحاد العاصمة الجزائري على حسن الاستقبال كما أثنى على جمهور الزمالك الذي ساند الفريق هناك

موعد مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

وتقام مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة (عودة نهائي كأس الكونفدرالية) في القاهرة، السبت المقبل، 16 مايو.

