أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن نجاح جهودها المكثفة في الإفراج عن مئات المواطنين المصريين الذين تورطوا في قضايا الهجرة غير الشرعية.

وأسفرت التحركات الدبلوماسية خلال الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية أبريل 2026 عن إخلاء سبيل 508 مواطنين كانوا محتجزين في مدينة طرابلس، حيث تم تأمين عودتهم بالكامل إلى أرض الوطن بالتنسيق الوثيق مع السلطات الليبية المعنية.

وامتدت جهود الوزارة لتشمل مدينة بنغازي، حيث تمكنت من الإفراج عن 871 مواطنا مصريا آخرين كانوا محتجزين على خلفية قضايا الهجرة غير الشرعية خلال الثلث الأول من العام الجاري وجرى ترحيلهم بنجاح إلى البلاد.

وعلى صعيد آخر، واصلت الخارجية متابعة التداعيات المؤلمة لحوادث غرق مراكب الهجرة غير الشرعية، حيث قامت بشحن 94 جثمانا إلى مصر بالإضافة إلى نقل 5 رفات لمواطنين جرى التعرف عليهم عبر تحليل البصمة الوراثية بعد العثور على جثامينهم قبالة السواحل التونسية.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مناشدتها لجميع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق خلف وعود الهجرة غير الشرعية، أو الوقوع في فخ عصابات التهريب التي تعرض حياتهم للخطر.

وشددت الوزارة في بيانها، على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للدخول إلى دول الجوار عبر القنوات الرسمية من خلال الحصول على تأشيرات دخول شرعية وعقود عمل موثقة تضمن حقوقهم وسلامتهم.