تحذير رسمي للمتقاعسين عن دفع فواتير المياه في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

11:30 ص 10/05/2026

الوحدة المحلية بمركز باريس

أهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بالمواطنين المتقاعسين عن سداد مستحقات مياه الشرب، سرعة التوجه إلى ديوان عام الوحدة المحلية، لإنهاء إجراءات السداد خلال المهلة المحددة.

مهلة لسداد متأخرات مياه الشرب في باريس


وأوضح علي نجاح، رئيس الوحدة المحلية أن المواطنين المتأخرين عن سداد مستحقات مياه الشرب عليهم التوجه إلى قسم الإيرادات بديوان عام الوحدة المحلية، في موعد أقصاه أسبوع من اليوم الأحد 10 مايو الجاري، لتسوية المستحقات المالية المقررة عليهم.

إجراءات قانونية حال التأخير


وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس أنه في حال عدم سداد مستحقات مياه الشرب خلال الموعد المحدد، سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين، حفاظًا على انتظام الخدمة وضمان تحصيل حقوق المرفق.

