سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه في منتصف تعاملات الأحد
كتب: إبراهيم الهادي عيسى
انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 و9 قروش، في منتصف تعاملات اليوم الأحد 10-5-2026، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
52.51 جنيه للشراء، و52.61 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
52.53 جنيه للشراء، و52.63 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
52.48 جنيه للشراء، و52.58 جنيه للبيع، بانخفاض 21 قرشًا للشراء والبيع.