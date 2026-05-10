أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تحرير 160 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط نحو 73 ألف لتر سولار مدعم بإحدى محطات الوقود الكبرى قبل تهريبها للسوق السوداء.

جاء خلال حملات رقابية موسعة فى إطار تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، والتصدي لكافة صور التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب في الدعم أو استغلال للسلع المدعمة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

وأوضح المهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين أن الحملات في مجال الرقابة على المواد البترولية أسفرت عن ضبط ومصادرة 72 ألفًا و988 لتر مواد بترولية مجمعة داخل إحدى المحطات الكبرى، قبل طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك عقب تنفيذ حملات للجرد الدفتري، ومراجعة الأرصدة الفعلية، وفحص معايير مسدسات التموين، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وفي قطاع المخابز البلدية، تم تحرير 96 مخالفة تموينية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، بالإضافة إلى مخالفات عدم وجود ميزان وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أسفرت الحملات التموينية على الأسواق عن تحرير 63 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر ومصادرة مواد غذائية ومنظفات ودقيق أبيض حر ودواجن، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحومًا ومصنعاتها وفسيخًا وأسماكًا مجمدة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات شملت أيضًا تحرير محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص، وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب مخالفات عدم حمل شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، مؤكدًا استمرار الحملات اليومية لإحكام الرقابة على الأسواق والحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين.