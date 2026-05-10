أعلنت أجهزة الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مقتل ما لا يقل عن 69 شخصا على يد مسلحين في شمال شرق البلاد، وفقا لما أفادت به وكالة "فرانس برس".

أشارت الوكالة إلى أن الهجمات استهدفت قرى معزولة في مقاطعة إيتوري.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن معظم القتلى من المدنيين.

تشتبه السلطات في وقوف جماعة التعاونية من أجل تنمية الكونغو وراء هذه الهجمات.

يذكر أنه في شهر أبريل الماضي، قال مسؤولون محليون: "إن متمردين تابعين لتنظيم داعش قتلوا أكثر من 30 شخصا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لروسيا اليوم.