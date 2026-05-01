أكد محمد عمر نجم نادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق، أن مباراة القمة اليوم بين الأهلي والزمالك، هى مباراة خارج التوقعات ولا تخضع لأي حسابات.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

تصريحات محمد عمر عن مباراة القمة

وقال عمر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباراة القمة هى مباراة خارج كل التوقعات، ليس لها أي علاقة بنتائج الفريقين خلال المرحلة الماضية".

وأضاف: "الفريقان لديهم الكثير من الدوافع القوية، بالأخص الأهلي الذي يسعى لمصالحة جماهيره في مباراة اليوم، بعد الهزيمة الكبيرة في اللقاء الماضي أمام بيراميدز، بالإضافة إلى محاولة الأحمر في الحفاظ على فرصه في التتويج بالدوري".

وتابع: "نتيجة مباراة اليوم، ستكون لصالح بيراميدز خاصة في حال انتهاء اللقاء بالتعادل، خاصة وأن مبارياته المتبقية ستكون أقل نسبيا من المباريات المقبلة للأهلي والزمالك".

واختتم عمر تصريحاته: "من وجهة نظري مباراة اليوم بين القطبين الأهلي والزمالك لن تحسم الفائز ببطولة الدوري خلال النسخة الحالية".

ترتيب الأهلي في الدوري المصري:

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 44 نقطة جمعهم من 23 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل الفارس الأبيض صدارة ترتيب الدوري المصري، برصيد 50 نقطة من نفس عدد المباريات.

