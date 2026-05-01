الدوري المصري

الزمالك

0 3
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

1 0
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

0 1
22:00

مايوركا

تزامناً مع القمة.. وفاة والدة نجم الأهلي والزمالك الأسبق

كتب : نهي خورشيد

09:32 م 01/05/2026 تعديل في 09:40 م
    إبراهيم سعيد يبكي بعد خروجه من الحبس
    إبراهيم سعيد وابنه (1) (1)
    إبراهيم سعيد وبناته مع علي ربيع (1)
    إبراهيم سعيد وبناته (4) (1)
    إبراهيم سعيد وابنه (3) (1)
    إبراهيم سعيد وبناته (2) (1) (1)

توفيت والدة نجم الكرة المصرية السابق إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك الأسبق.

إبراهيم سعيد يعلن وفاة والدته

وأعلن إبراهيم سعيد نبأ الوفاة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أمي ماتت ادعولها.. الله يرحمك يا أمي ويغفر ليكي ويدخلك جناته".

نتيجة الشوط الأول من مباراة القمة

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بهدفين دون رد، إذ افتتح أشرف بن شرقي التسجيل في الدقيقة 17، قبل أن يعزز حسين الشحات النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 31.

ومع انطلاق الشوط الثاني، لا تزال النتيجة حتي الآن تقدم الأهلي بثنائية نظيفة، بعد أهدار الزمالك ركلة جزاء في الدقيقة 55، بالإضافة إلى ركلة آخري ضائعة لتريزيجيه في الدقيقة 66.

