"سوء حظ".. أول تعليق من معتمد جمال بعد خسارة القمة 132

انتهت قبل قليل أحداث الشوط الأول من مواجهة الأهلي والزمالك، والمقامة بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز .

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

استهل الزمالك اللقاء بمحاولات هجومية مبكرة أبرزها تسديدة قوية من عدي الدباغ في الدقيقة الرابعة مرت بجوار مرمى مصطفى شوبير، قبل أن يحصل الفريق على خطأ في الدقيقة السادسة لم يستغل بالشكل الأمثل.

وفي المقابل، حاول الأهلي الرد عبر هجمة مرتدة في الدقيقة السابعة لكنها لم تشكل خطورة حقيقية بعد سوء إنهاء من تريزيجيه.

وواصل الزمالك ضغطه على دفاع الأهلي خلال الدقائق الأولى، وكاد أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 11 بعد تسديدة لعبد الله السعيد اصطدمت بالدفاع إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وبعدها بدقيقة واحدة، أهدر ناصر منسي فرصة هدف محقق بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر، رغم تمريرة مميزة من بنتايك.

ملخص الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

وعلى عكس مجريات اللعب، تمكن الأهلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 18، بعدما استغل خطأ دفاعياً من الزمالك لتصل الكرة إلى طاهر الذي أرسل عرضية قابلها أشرف بنشرقي برأسية قوية سكنت شباك مهدي سليمان.

وشهدت المباراة بعض التوتر، إذ نشبت مشادة بين أحمد فتوح ولاعبي الأهلي ليحصل لاعب الزمالك على بطاقة صفراء في الدقيقة 20.

حاول الزمالك العودة سريعاً، وهدد مرمى الأهلي بعدة محاولات لكن اللمسة الأخيرة غابت عن مهاجميه في ظل تماسك دفاع الأهلي.

نتيجة الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

في المقابل، واصل الفريق الأحمر استغلال المساحات ليعزز تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 31، بعدما مرر بنشرقي كرة رائعة إلى حسين الشحات الذي أسكنها الشباك بلمسة فنية مميزة.

وتلقى الشحات بطاقة صفراء بعد احتفاله بخلع القميص عقب تسجيل الهدف في الدقيقة 33.

وفي الدقائق المتبقية تبادل الفريقان المحاولات، إذ تصدى مهدي سليمان لتسديدة قوية من مروان عطية، بينما أضاع الزمالك أكثر من فرصة عبر الكرات العرضية والتسديدات دون أن ينجح في تقليص الفارق.

واحتسب الحكم دقيقتين وقتاً بدل ضائع لم تشهدا أي جديد، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون مقابل.

