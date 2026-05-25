مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأفريقي لكرة السلة

دار سيتي

- -
20:00

بترو دي لواندا

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المصري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي بنغازي

- -
17:00

النادي الإفريقي

جميع المباريات

إعلان

رئيس المقاولون العرب يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد صلاح قبل احترافه

كتب : نهي خورشيد

12:46 ص 25/05/2026 تعديل في 12:49 ص
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟ (2)
  • عرض 25 صورة
    ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟ (1)
  • عرض 25 صورة
    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (8)
  • عرض 25 صورة
    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (11)
  • عرض 25 صورة
    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (6)
  • عرض 25 صورة
    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (4)
  • عرض 25 صورة
    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (5)
  • عرض 25 صورة
    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (3)
  • عرض 25 صورة
    شقيقة محمد صلاح في ليلة وداعه (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 25 صورة
    جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    من فيلم ليفربول لوداع محمد صلاح (4)
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في المقاولين العرب
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح المقاولون العرب
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح مع المقاولون العرب
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح في ناشئين المقاولون العرب
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح بقميص المقاولون العرب 1
  • عرض 25 صورة
    صورة ارشيفية- محمد صلاح بقميص المقاولون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن النجم المصري محمد صلاح كان تلقى عرضاً من النادي الأهلي قبل رحيله إلى نادي بازل السويسري، إلا أنه فضل خوض تجربة الاحتراف الخارجي ورفض الانتقال إلى القلعة الحمراء.

رئيس المقاولون العرب السابق: محمد صلاح لم يكن الأكثر موهبة في النادي

وقال حبيب في تصريحات تلفزيونية إن الكرة المصرية تمتلك مواهب مميزة لكنها تحتاج فقط إلى الفرصة المناسبة لإثبات قدراتها، مشيراً إلى أن هناك لاعبين من أبناء المقاولون العرب كانوا أصدقاء لصلاح، وكانا أكثر موهبة منه في تلك المرحلة قبل أن يعودا من تجربة احتراف في البرتغال.

وأضاف رئيس المقاولون العرب السابق أن محمد صلاح أصبح أكثر تأثيراً على مستوى كرة القدم العالمية من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على حد تعبيره، مؤكداً أن هذا الأمر جاء كما قال باعتراف الملكة إليزابيث.

هل حاول الأهلي التعاقد مع محمد صلاح قبل احترافه؟

وتابع حبيب تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي حاول التعاقد مع صلاح قبل انتقاله إلى بازل، لكنه رفض العرض بشكل قاطع "أنا هحترف"

كما اختتم حديثه بالإشادة باللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، معتبره خليفة محمد صلاح في أوروبا خلال السنوات المقبلة، في حال استمر على نفس النهج من التطور والالتزام.

اقرأ أيضًا:

أحمد زيزو: "اللي بنيته في الزمالك بيتحصد دلوقتي والفلوس مهمة"

أحمد سيد زيزو: "الأهلي كان أفضل اختيار بعد رحيلي عن الزمالك"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح نادي بازل السويسري حمزة عبد الكريم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بأكثر من 4%.. هبوط أسعار النفط مع استمرار الخلاف بين إيران وأمريكا
اقتصاد

بأكثر من 4%.. هبوط أسعار النفط مع استمرار الخلاف بين إيران وأمريكا
3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
نصائح طبية

3 عادات قد تقلل خطر السكري بنسبة 31%
أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
زووم

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
رياضة عربية وعالمية

ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
غسيل وصيانة دورية لشبكات مياه الشرب بحدائق أكتوبر استعدادًا لعيد الأضحى
أخبار العقارات

غسيل وصيانة دورية لشبكات مياه الشرب بحدائق أكتوبر استعدادًا لعيد الأضحى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان