رئيس المقاولون العرب يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك مع محمد صلاح قبل احترافه

أكد شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن النجم المصري محمد صلاح كان تلقى عرضاً من النادي الأهلي قبل رحيله إلى نادي بازل السويسري، إلا أنه فضل خوض تجربة الاحتراف الخارجي ورفض الانتقال إلى القلعة الحمراء.

رئيس المقاولون العرب السابق: محمد صلاح لم يكن الأكثر موهبة في النادي

وقال حبيب في تصريحات تلفزيونية إن الكرة المصرية تمتلك مواهب مميزة لكنها تحتاج فقط إلى الفرصة المناسبة لإثبات قدراتها، مشيراً إلى أن هناك لاعبين من أبناء المقاولون العرب كانوا أصدقاء لصلاح، وكانا أكثر موهبة منه في تلك المرحلة قبل أن يعودا من تجربة احتراف في البرتغال.

وأضاف رئيس المقاولون العرب السابق أن محمد صلاح أصبح أكثر تأثيراً على مستوى كرة القدم العالمية من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على حد تعبيره، مؤكداً أن هذا الأمر جاء كما قال باعتراف الملكة إليزابيث.

هل حاول الأهلي التعاقد مع محمد صلاح قبل احترافه؟

وتابع حبيب تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي حاول التعاقد مع صلاح قبل انتقاله إلى بازل، لكنه رفض العرض بشكل قاطع "أنا هحترف"

كما اختتم حديثه بالإشادة باللاعب الشاب حمزة عبد الكريم، معتبره خليفة محمد صلاح في أوروبا خلال السنوات المقبلة، في حال استمر على نفس النهج من التطور والالتزام.

